Ельцин рассказал Клинтону, почему своим преемником он выбрал Путина

Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Бывший президент США Билл Клинтон ещё в 1999 году знал, кто станет следующим президентом России. Об этом ему в телефонном разговоре, который состоялся 8 сентября, 19 лет назад, рассказал тогдашний глава государства Борис Ельцин. Расшифровка беседы глав двух государств опубликована на сайте библиотеки экс-главы Белого дома Билла Клинтона.

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Согласно стенограмме, Ельцин подробно рассказал Клинтону о своём преемнике. При этом тогдашний президент России отметил, что выбрать его кандидатуру было сложно.

«Мне потребовалось много времени, чтобы обдумать, кто может стать следующим президентом России в 2000 году»,— сказал Борис Ельцин.

В конце концов, он «наткнулся» на Владимира Путина. Ельцин изучил его биографию, его связи и интересы и понял, что он — надежный человек, хорошо разбирающийся в своей сфере ответственности. Также Ельцин охарактеризовал Путина как «обстоятельного и сильного», а также «очень общительного» человека.

«И он легко может устанавливать хорошие отношения и находить контакт с партнёрами. Я убежден, что вы сочтете его высококвалифицированным партнером. Я уверен, что его поддержат как кандидата в 2000 году»,— сказал Ельцин Клинтону.

Следующий разговор президентов России и США состоялся 19 ноября 1999 года уже во время личной встречи. Согласно тексту стенограммы, Клинтон спрашивает Бориса Ельцина, кто победит на выборах президента России.

«Путин, конечно. Он будет моим преемником», — сказал тогдашний глава государства.

Ельцин добавил, что Путин умный, жёсткий и у него есть внутренний стержень.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин в своём специальном обращении к гражданам страны объявил о назначении секретаря Совета безопасности и главы ФСБ Владимира Путина исполняющим обязанности председателя правительства России. 31 декабря 1999 года также в телевизионном эфире Борис Ельцин объявил о своей добровольной отставке. 26 марта 2000 года Путин был избран президентом России. Он получил поддержку более 39,7 млн граждан РФ (52,94%). Его ближайшие конкуренты на выборах Геннадий Зюганов и Григорий Явлинский набрали 29,21% и 5,8% голосов избирателей.