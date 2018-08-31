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Выборы в Екатеринбурге: видеонаблюдение будет не везде

Политика

Им охватят 485 из 573 участков

Екатеринбург, 31 августа 2018, 07:23 — REGNUM  В Екатеринбурге 9 сентября проголосовать на выборах можно будет на 573 участках. Об этом журналистам сообщил глава горизбиркома Илья Захаров.

В это количество входят и участки, образованные в местах временного пребывания граждан. Таких в городе будет 21.

Видеонаблюдение будет вестись с 485 участков. Кроме того, Илья Захаров ожидает большого числа наблюдателей от разных партий и кандидатов.

Напомним, выборы пройдут 9 сентября. Они состоятся по смешанной системе. 18 депутатов изберут по партспискам и 18 по одномандатным округам.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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