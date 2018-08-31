На очередной митинг правых в Хемнице вышли 900 человек

Хемниц, Германия, , 07:29 — REGNUM 30 августа митинг правых организаций в немецком городе Хемниц завершился без серьезных инцидентов, передает телеканал N-TV.

По данным властей, на акции присутствовали около 900 человек, против них были мобилизованы 1200 полицейских. Полиция заявила о восьми правонарушениях, в основном о случаях нарушения закона о собраниях и митингах. Организованный общественным движением Pro Chemnitz митинг проходил возле футбольного стадиона, куда прибыл глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер для беседы с местными жителями.

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Федеральное правительство Германии приняло решение отправить в город министра по делам семьи Франциску Гиффи, которая возложит цветы на место гибели жителя Хемница, ставшего жертвой двух мигрантов.

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Партия Альтернатива для Германии и правые общественные организации планируют очередной митинг на 1 сентября. Как сообщало ИА REGNUM, после смерти 35-летнего мужчины от ножевых ранений 26−27 августа в Хемнице прошли массовые акции протеста и беспорядки, в которых приняли участие более 6 тыс. горожан.

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