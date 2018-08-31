Трамп анонсировал возможный выход США из ВТО

Вашингтон, , 07:19 — REGNUM Представители Всемирной торговой организации (ВТО) должны изменить свою политику по отношению к США. Об этом, как передает Bloomberg, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

По его словам, если Вашингтон не добьется для себя привилегий, США могут выйти из торговой организации.

«Если они (представители ВТО) не улучшат свою работу, я выйду из ВТО», — заявил глава Белого дома.

По его словам, Всемирной торговой организации нужно «измениться», так как она в течение многих лет «очень плохо» обращается с США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 г. власти США подали иски в ВТО против стран ЕС, Китая, Турции, Канады и Мексики в связи с решением властей этих стран ввести ответные меры на введение Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия из этих стран.

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