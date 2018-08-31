Новосибирский избирком передал ТИКам 2 млн бюллетеней к предстоящим выборам

Новосибирск, , 07:17 — REGNUM Избирательная комиссия Новосибирской области передала территориальным комиссиям города Новосибирска и области бюллетени, которые будут использоваться на выборах губернатора, сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме.

«В мероприятии приняли участие секретарь избирательной комиссии Новосибирской области Сергей Лебедев, член комиссии с правом решающего голоса Владимир Мельников, начальник территориального отдела областной избирательной комиссии Светлана Аникеева. Всего выдали 2 134 000 штук, в том числе 681 тыс. избирательных бюллетеней — для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней», — уточнили в избиркоме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября пройдут досрочные выборы губернатора Новосибирской области. Они назначены после отставки Владимира Городецкого 6 октября 2017 года. Тогда же временно исполняющим обязанности главы региона был назначен теперь уже экс-мэр Вологды Андрей Травников. Помимо Травникова («Единая Россия»), в качестве кандидатов зарегистрированы Анатолий Кубанов («Справедливая Россия»), Георгий Михайлов («Народный Альянс») и Дмитрий Савельев (ЛДПР).

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