США призвали не вступаться за «бесчинствующих на Азовском море» протеже

Вашингтон, , 07:15 — REGNUM Американским властям вместо того, чтобы поддерживать своих украинских протеже в вопросах судоходства в акватории Азовского моря, следует обратить внимание на случаи похищения российских граждан и содержание их в тюрьмах Соединенных Штатов. Об этом говорится в сообщении посольства России в США в Facebook.

Таким образом, российское диппредставительство ответило на критику госдепа США по поводу ситуации с судоходством в Азовском море и Керченском проливе.

«Госдеп в лице официального представителя Хизер Науэрт озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Остановками. Не арестами, не задержаниями. Примечательно, что из «сотен» судов не названо ни одно», — говорится в сообщении.

В российском посольстве также подчеркнули, что власти США «придумывают пустые обвинения» в адрес России для того, чтобы отвлечь внимание «от грубейших нарушений прав человека у себя дома и со стороны своих сателлитов».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа официальный представитель государственного департамента США Хизер Науэрт раскритиковала Россию за досмотр украинских судов в Керченском проливе, назвав эту законную процедуру «угрозой международному судоходству в Азовском море».

Читайте также: Госдеп: Действия РФ угрожают международному судоходству на Азовском море