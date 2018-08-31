Глава Хакасии: Без пенсионной реформы экономику ждут тяжелейшие последствия

Абакан, , 07:14 — REGNUM Глава Хакасии Виктор Зимин, комментируя телеобращение президента РФ Владимира Путина о пенсионной реформе, заявил, что без реформирования экономику и социальную сферу могут ожидать тяжелейшие последствия:

«Рост долгов, невыплаты пенсий, гиперинфляция, обрушение всей финансовой системы России».

По его словам, под угрозой также окажутся социальная политика и безопасность государства.

При этом Зимин подчеркнул, что законопроект, внесенный правительством на первое чтение, оказался «слишком радикальным и жёстким». Однако было найдено приемлемое решение.

«В результате мы сможем добиться поставленных целей — обеспечить устойчивое экономическое развитие, а значит и усиление социальной составляющей нашей государственной политики, и в то же время максимально смягчить для людей постепенное повышение возраста выхода на пенсию», — цитирует Зимина интернет-издание «Хакасия».

Что касается Хакасии, руководитель республики сообщил, что региональные пенсионные льготы будут предоставляться с 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. Также предполагается поддержка для малообеспеченных пенсионеров из республиканской казны — ежемесячная выплата в размере 1 тыс. рублей.

«И я хочу заверить всех жителей Хакасии, что пожелание Владимира Владимировича Путина сохранить все действующие для пенсионеров региональные льготы и распространить их на всех жителей республики, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, обязательно будет выполнено», — отметил Зимин. В этот список входят льготы при оплате услуг ЖКХ, земельного и транспортного налога, налога на имущество, бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте, компенсация расходов на капремонт и другие меры поддержки, действующие в Хакасии.

Соответствующие решения на уровне региона будут приняты ещё до вступления в силу нового закона в РФ. Кроме того, в регионе планируют разработать комплекс мер, направленных на защиту интересов граждан предпенсионного возраста на рынке труда.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 29 августа президент России Владимир выступил с обращением к гражданам РФ. Он высказал своё отношение к пенсионной реформе, запланированной правительством страны. Путин акцентировал внимание на необходимости предложенных шагов и в то же время предложил ряд мер по смягчению.

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