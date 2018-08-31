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Досрочное голосование в Екатеринбурге: проголосовало больше тысячи человек

Политика

Граждане активно идут на участки

Екатеринбург, 31 августа 2018, 07:04 — REGNUM  В Екатеринбурге на выборах депутатов гордумы досрочно проголосовали 1240 человек. Это только за первый день, 29 августа, сообщил журналистам глава горизбиркома Илья Захаров.

В основном голосовали жители Орджоникидзевского района, их на участки пришло 553 человека. На втором и третьем месте Чкаловский и Верх-Исетский район (184 и 172 человека).

Напомним, проголосовать досрочно могут не все. Члены комиссий спрашивают у желающих сделать это документы, подтверждающие, что 9 сентября граждане не смогут воспользоваться своим избирательным правом.

Добавим, выборы депутатов гордумы пройдут 9 сентября.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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