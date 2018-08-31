Пятница, 31 Августа 2018 года
08:17:37 МСК

Член Госсовета КНР призвал ужесточить контроль за оборотом наркотиков

Политика

Директор Государственной комиссиии КНР по контролю за оборотом наркотиков заявил это во время телеконференции

Пекин, 31 августа 2018, 06:53 — REGNUM  Член Госсовета КНР Чжао Кэчжи подчеркнул необходимость ужесточения контроля за оборотом наркотиков и призвал к дальнейшей борьбе с преступлениями, связанными с наркотиками, сообщает 30 августа агентство Синьхуа.

Директор Государственной комиссиии КНР по контролю за оборотом наркотиков заявил во время телеконференции, что необходимо ужесточить борьбу против преступлений, связанных с производством и продажей наркотиков, а также бандитизмом, связанным с наркоторговлей. По его словам, необходимо еще больше усилий для решения ключевых проблем в этой сфере, и, в особенности — проблемы контрабанды наркотиков.

Напомним, что в Китае был ранее расширен список психоактивных веществ, приравненных к наркотикам, о чем ранее сообщало ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае расширили список психоактивных веществ, приравненных к наркотикам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить