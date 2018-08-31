Член Госсовета КНР призвал ужесточить контроль за оборотом наркотиков

Пекин, , 06:53 — REGNUM Член Госсовета КНР Чжао Кэчжи подчеркнул необходимость ужесточения контроля за оборотом наркотиков и призвал к дальнейшей борьбе с преступлениями, связанными с наркотиками, сообщает 30 августа агентство Синьхуа.

Директор Государственной комиссиии КНР по контролю за оборотом наркотиков заявил во время телеконференции, что необходимо ужесточить борьбу против преступлений, связанных с производством и продажей наркотиков, а также бандитизмом, связанным с наркоторговлей. По его словам, необходимо еще больше усилий для решения ключевых проблем в этой сфере, и, в особенности — проблемы контрабанды наркотиков.

Напомним, что в Китае был ранее расширен список психоактивных веществ, приравненных к наркотикам, о чем ранее сообщало ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае расширили список психоактивных веществ, приравненных к наркотикам