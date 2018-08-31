Правящий князь Монако посетит Пекин по приглашению Си Цзиньпина

Пекин, , 06:42 — REGNUM Князь Монако Альбер II посетит с официальным визитом Китай, сообщает 30 августа агентство Синьхуа.

Правящий князь Монако и герцог Валентинуа с 2005 года пробудет с официальным визитом в Пекине с 5 по 8 сентября по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан.

Отметим, что князь Альбер Александр Луи Пьер Гримальди является членом Международного олимпийского комитета с 1985 года, а в Пекине в 2022 году состоятся Зимние Олимпийские игры.