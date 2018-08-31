Социологи: повышение пенсионного возраста может снизить явку 9 сентября

Москва, , 06:31 — REGNUM Планируемые изменения пенсионного законодательства, в частности повышение пенсионного возраста могут стать одним из факторов, которые отрицательно скажутся на явке избирателей на региональных выборах 9 сентября. Такое мнение высказал в четверг на круглом столе руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Одним из факторов невысокой явки на региональных выборах он назвал «электоральную усталость после больших выборов».

«Люди сегодня вообще не хотят слышать ничего связанного с выборами, необходимостью определяться, голосовать. Это вообще не связано с высокой конкурентностью или с низкой конкурентностью, это связано с тем, что мы все этой весной пережили очень важную, насыщенную кампанию», — цитирует слова Валерия Федорова ТАСС.

«Второй тренд — негативное послевкусие от повышения пенсионного возраста. Телеобращение президента РФ Владимира Путина явно должно этот эффект снизить, но в целом факт остается фактом. Такая всеобъемлющая, всех затрагивающая реформа всего через несколько месяцев после триумфальных выборов существенно демотивировала значительную часть избирателей», — отметил глава ВЦИОМ.

Как следствие, социологи ожидают сниженную явку, поскольку в условиях низкоконкурентных выборов «избиратели склонны высказывать свое недовольство не голосованием за оппозиционные партии, а чаще всего неучастием в выборах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. После его утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении 29 августа предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — на уровне 65 лет. При этом он отметил необходимость введения ответственности работодателя, вплоть до уголовной, за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50−57 лет для многодетных матерей, а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию.