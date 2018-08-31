Министр иностранных дел Исландии посетит Пекин с официальным визитом

Пекин, , 06:29 — REGNUM Министр иностранных дел Исландии посетит с официальным визитом Китай, сообщает 30 августа агентство Синьхуа.

Глава МИД Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон с 6 по 10 сентября пробудет с официальным визитом в Китае по приглашению китайского министра иностранных дел Ван И, сообщили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что ранее, в последних числах сентября с визитом в Китай по приглашению главы МИД Страны прибыли министры иностранных дел Перу и Лаоса.

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