На мандат Кобзона в Госдуме претендует замглавы уранового холдинга

Чита, , 06:26 — REGNUM Мандат депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона, скончавшегося 30 августа в Москве после продолжительной болезни, может перейти заместителю уранового холдинга «Атомредметзолото» Виктору Святецкому, поскольку он является следующим по списку региональной группы №4. Об этом сообщает ИА «ИрСити» со ссылкой на пресс-службу иркутского регионального отделения партии «Единая Россия».

"Если Святецкий откажется, то мандат перейдёт вице-спикеру думы Иркутска Александру Ханхалаеву. После него в списке стоит вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова», — отмечают иркутские коллеги.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года после продолжительной болезни. Депутатом Госдумы от Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края был избран в 2016 году.

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