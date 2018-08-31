Хабаровчане отказываются участвовать в выборах, считая себя гражданами СССР

Хабаровск, , 05:46 — REGNUM Накануне выборов в Хабаровском крае региональный избирком усмотрел нарушения в агитации двух кандидатов в губернаторы. В избирком также поступили заявления от группы хабаровчан, утверждающих, что они до сих пор являются гражданами СССР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Избирком Хабаровского края вынес предупреждения кандидатам в губернаторы от КПРФ, Анастасии Саламахе, и от ЛДПР, Сергею Фургалу. Претензии избиркома к Анастасии Саламахе основаны на том, что баннеры с её агитацией незаконны — кандидат не предоставила в избирком фотографию баннера и иные установленные законом документы.

Кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу вынесено предупреждение в связи с тем, что в социальной сети Инстаграм он разместил результаты опроса общественного мнения, связанного с выборами, не указав сведения о заказчике опроса, выборке и прочих необходимых параметрах.

Накануне выборов избирком столкнулся и с более необычным явлением. В комиссию поступили заявления от группы граждан, утверждающих, что они являются гражданами Советского Союза.

Граждане заявили, что считают себя гражданами СССР и на этом основании требуют исключить их из списков избирателей, сообщила телекомпания Губерния.

По словам секретаря краевого избиркома Оярса Машкова, заявления начали поступать еще 27 августа. Одно пришло в региональный избирком, еще три — в участковые комиссии.

В заявлениях хабаровчане утверждают, что являются «гражданами СССР, но были односторонне документированы паспортами Российской Федерации».

«Учитывая, что до настоящего времени подтвердить надлежащим образом мое гражданство, как и права на территорию Хабаровского края и активы СССР Российская Федерация не смогла, а участвовать в выборах другого субъекта (РФ — 93 г.) граждане СССР не имеют права, запрещаю, впредь до поступления от меня соответствующего заявления, включать меня в списки избирателей РФ», — говорится в заявлениях.

При этом авторы ссылаются на Конституцию СССР 1977 года.

Комментируя странные обращения, Оярс Машков подчеркнул, что выборы в Хабаровском крае проводятся по законам Российской Федерации и никакие другие документы на процесс влиять не могут. Более того — человека нельзя исключить из списков избирателей на основании его заявления.

«У человека, который попал в списки избирателей, есть паспорт гражданина РФ, есть регистрация по месту жительства. На основании этих документов он и включается в список избирателей. Исключение его из списков допускается только на основании официальных документов из официальных органов. Заявление гражданина таким документом не является. Такие граждане будут получать официальные отказы», — сказал Оярс Машков.

При этом в избиркоме не знают, кто стоит за странной акцией: хабаровчане не причисляют себя ни к одной из политических партий, просто заявляют, что они — граждане СССР.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 9 сентября 2018 года пройдет масштабная избирательная кампания. Граждане будут избирать губернатора, мэра краевой столицы, глав городов и поселков, депутатов муниципальных собраний. На должность губернатора зарегистрированы пять кандидатов — действующий глава региона Вячеслав Шпорт, депутат ГД РФ от ЛДПР Сергей Фургал, от КПРФ предприниматель Анастасия Саламаха, от «СР» директор «Агентства по распространению печати» Игорь Глухов, от партии «Зеленые» менеджер ООО «Альфаторг» Андрей Петров.

Комментируя ход избирательной кампании в Хабаровском крае, политтехнолог Константин Скрипников упрекнул оппозиционные силы в формальном подходе к выборам, сказав, что многие представители оппозиционных партий просто «отрабатывают номер, вместо того, чтобы продемонстрировать реальную борьбу за власть».

«Выборы больше всего нужны оппозиции, но она, эта оппозиция, в Хабаровском крае решила очень формально подойти к выборам. Шансы на победу у оппозиционных политиков, таким образом, стремятся к нулю», — сказал эксперт.