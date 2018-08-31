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Похороны сенатора Маккейна посетит его 106-летняя мать

Политика

Мать Маккейна держится хорошо, хоть и остро переживает смерть сына

Вашингтон, 31 августа 2018, 05:31 — REGNUM  На похороны умершего от рака мозга американского сенатора Джона Маккейна придет его 106-летняя мать, Роберта Маккейн, сообщает Today.com.

Сообщается, что мать сенатора посетит 2 сентября как церемонию прощания, которая состоится в Вашингтоне, так и похороны на кладбище Военно-морской академии США в Аннаполисе. По словам корреспондента телеканала NBC, мать Маккейна держится хорошо, хоть и остро переживает смерть сына.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа издание Politico назвала участников похорон американского сенатора Джона Маккейна, которые понесут гроб усопшего во время траурной церемонии.

Гроб с телом Маккейна понесут актер Уоррен Битти, экс-сенатор штата от Висконсин Расс Файнголд, экс-президент США Джо Байден, бывший глава Пентагона Уильям Коэн, российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза — младший и еще несколько человек.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ узнали, кто понесет гроб с телом Маккейна

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