Москва и Токио обсудили новую архитектуру безопасности

Москва, , 05:30 — REGNUM Вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе обсуждались на встрече заместителя российского министра иностранных дел Игоря Моргулова и Т. Мори, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Уточняется, что консультации шли два дня и завершились 30 августа. Заместители министров обговорили проблемы двусторонних отношений в сфере политики, экономики и культурных связей, актуальные геополитические темы. Обсуждался предстоящий в сентябре Восточный экономический форум.

«Состоялся также обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая актуальные вопросы формирования там новой архитектуры безопасности», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в этом году Восточный экономический форум пройдет 11−13 сентября во Владивостоке.

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