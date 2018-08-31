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Москва и Токио обсудили новую архитектуру безопасности

Политика

Моргулов встретился с Мори

Москва, 31 августа 2018, 05:30 — REGNUM  Вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе обсуждались на встрече заместителя российского министра иностранных дел Игоря Моргулова и Т. Мори, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Уточняется, что консультации шли два дня и завершились 30 августа. Заместители министров обговорили проблемы двусторонних отношений в сфере политики, экономики и культурных связей, актуальные геополитические темы. Обсуждался предстоящий в сентябре Восточный экономический форум.

«Состоялся также обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая актуальные вопросы формирования там новой архитектуры безопасности», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в этом году Восточный экономический форум пройдет 11−13 сентября во Владивостоке.

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