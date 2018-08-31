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Трамп назвал незаконным расследование спецпрокурора Мюллера

Политика

«Я бы с радостью предложил бы ему взглянуть на это дело с другой стороны»

Вашингтон, 31 августа 2018, 04:57 — REGNUM  Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году является незаконным, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью Bloomberg.

«Я бы с радостью предложил бы ему взглянуть на это дело с другой стороны», — заявил Трамп.

Здесь Трамп имел в виду возможность рассмотреть деятельность избирательного штаба Хиллари Клинтон на предмет связей с Россией, а не зацикливаться лишь на избирательном штабе действующего президента.

Также Трамп подчеркнул, что Джефф Сешнс сохранит пост генпрокурора США по крайней мере до промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов, которые пройдут в ноябре 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп не отдавал никаких приказов главе минюста Джеффу Сешнсу о прекращении расследования дела о якобы российском вмешательстве в выборы. По ее словам, американский президент лишь высказывал собственное мнение.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп не приказывал прекратить расследование, а лишь «высказывал мнение»

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