Британский тральщик сопроводил российский корабль в Ла-Манше

Лондон, , 03:49 — REGNUM Минный тральщик HMS Hurtworth военно-морский сил Великобритании сопроводил российский средний разведывательный корабль «Юрий Иванов» через пролив Ла-Манш, сообщает сайт британских ВМС.

Пресс-служба британских ВМС также сообщает, что за российским кораблем следили наблюдательный вертолет Wildcat и французский корабль Thetis.

Как отметил командир тральщика капитан-лейтенант Марк Хьюард, задача сопровождения российских кораблей в территориальных водах Соединенного Королевства является «абсолютно рутинной», так как ВМС Великобритании зачастую приходится сопровождать российские боевые корабли, которые направляются в различные части мира.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года британский сторожевой корабль Mersey и вертолет Wildcat сопроводили три российских корабля через Ла-Манш. По словам британцев, это были разведывательный корабль «Адмирал Федор Головин», большой десантный корабль «Александр Остраковский» и средний морской танкер «Ельня».

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