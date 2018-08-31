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На защите воздушных границ: Минобороны пересчитало иностранных лазутчиков

Политика

Нарушений воздушного пространства РФ не допущено

Москва, 31 августа 2018, 03:31 — REGNUM  Разведку у российских границ за неделю вели 22 иностранных летательных аппарата, сообщили в Минобороны РФ.

Девять российских самолетов поднимались в воздух для перехвата.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — сообщили в военном ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа жители Хабаровского края записали на видео посадку боевых самолетов ВКС РФ на одну из автомобильных дорог.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевые самолеты ВКС России в ходе учений садились на автотрассу. Видео

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Военно-воздушные силы
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