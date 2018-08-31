На защите воздушных границ: Минобороны пересчитало иностранных лазутчиков

Москва, , 03:31 — REGNUM Разведку у российских границ за неделю вели 22 иностранных летательных аппарата, сообщили в Минобороны РФ.

Девять российских самолетов поднимались в воздух для перехвата.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — сообщили в военном ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа жители Хабаровского края записали на видео посадку боевых самолетов ВКС РФ на одну из автомобильных дорог.

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