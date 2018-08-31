Лавров обсудил с сирийским коллегой проблемы Ближнего Востока

Москва, , 02:45 — REGNUM Переговоры, посвященные ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, состоялись в Москве между российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и его сирийским коллегой Валидом Муаллемом, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«30 августа состоялись переговоры министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Валидом Муаллемом, прибывшим в Москву с рабочим визитом», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что Москва и Дамаск в основном обсуждали развитие обстановки в Сирии и вокруг нее, в том числе межсирийские переговоры на основе резолюции 2254 Совбеза ООН. Обе стороны выразили стремление добиться политического урегулирования ситуации в Сирии, в том числе при помощи астанинского формата.

Лавров и Муаллем обговорили вопросы формирования конституционного комитета в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога, который состоялся в Сочи. Обсуждались проблемы возвращения на родину сирийских беженцев.

«С.В.Лавров и В. Муаллем обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в целом и условились продолжать углубленный политический диалог по международной и региональной повестке дня, представляющей взаимный интерес для Москвы и Дамаска», — отметили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 в Москве прошли переговоры спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку Михаила Богданова и посла Ливана Шауки Бу Нассара. Дипломаты обсуждали проблему возвращения из Ливана сирийских беженцев.

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