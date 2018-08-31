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«Прозвучало уважение к жителям страны»: депутат Татарии об обращении Путина

Политика

Депутат Госсовета РТ прокомментировала обращение Владимира Путина по изменениям в пенсионной системе

«Прозвучало уважение к жителям страны»: депутат Татарии об обращении Путина
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин

Казань, 31 августа 2018, 02:27 — REGNUM  Владимир Путин в своём видеообращении продемонстрировал «уважение к жителям страны и обеспокоенность сложившейся ситуацией в пенсионной системе России». Такое мнение высказала председатель комитета Госсовета Татарии по социальной политике Светлана Захарова, прокомментировав обращение президента РФ к россиянам, касающееся предстоящих изменений в пенсионной системе.

Захарова отметила, что телеобращение Владимира Путина «было проработанным и основательным», а «все ключевые моменты, которые звучали на дискуссионных площадках и встречах, вошли в текст обращения».

"Кроме того президент предложил дополнительные меры социальной поддержке россиян», — добавила депутат, уточнив, что «варианты пенсионного возраста, возможность досрочного выхода на пенсию, в том числе для многодетных матерей, стимулирование работодателей, сохранение льгот, установление переходного периода для тех, кто выйдет на пенсию по новому закону, надбавки для жителей села — все это очень важно».

Светлана Захарова подчеркнула, что «все эти меры будут прописаны в законе», то есть «они будут гарантированными».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 29 августа 2018 года Владимир Путин 29 августа выступил с телеобращением к россиянам и высказал своё отношение к пенсионной реформе. Он сделал акцент на необходимости разработанных правительством мер, предложив ряд шагов по их смягчению.

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