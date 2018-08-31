Небензя: Работа ООН над докладом по Северной Корее не устроила Москву

Нью-Йорк, США, , 01:16 — REGNUM Российская сторона блокировала доклад в ООН по Северной Корее из-за недостаточно конструктивной работы над его обсуждением, заявил журналистам постпред в России при ООН Василий Небензя.

По словам российского дипломата, вопрос обсуждался в ООН очень активно.

«Мы приостановили дискуссию по принятию доклада, так как не согласны с рядом положений доклада и тем, как идет работа над ним», — пояснил Небензя.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа российская сторона отвергла в ООН предложения Вашингтона ввести санкции против двух судоходных компаний из Приморского края за поставки топлива в Северную Корею.

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