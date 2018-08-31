Захарова обвинила Ходорковского в безответственности и лицемерии

Москва, , 00:35 — REGNUM Заявление Михаила Ходорковского о компенсации затрат посольству Франции за транспортировку тел погибших в Центрально-Африканской Республике журналистов является безответственным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице Facebook.

«И каждый раз наши обстоятельные фактологические комментарии подвергались этими людьми критике, насмешкам, нас обвиняли в «полуправде». После публикации переписки ЦУР с журналистами стала очевидна степень безответственности, лжи и лицемерия», — заявила она.

По ее словам, Ходорковский оплатил лишь деньги за гробы, транспортировку тел погибших журналистов оплачивало российское посольство. Захарова подчеркнула, что сумма затрат составила $20 тыс., из которых Ходорковский или его структуры компенсировали лишь три тысячи евро.

«Когда мы занимались отправкой тел, мне звонили родственники с вопросом «почему те, кто отправил их близких в ЦАР, не оплачивают необходимые расходы». Я говорила, что сейчас не время выяснять отношения и, учитывая масштаб трагедии, российское посольство найдёт деньги, независимо от того, кто должен был бы в этой ситуации оплачивать транспортировку тел», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Ходорковский заявил о прекращении финансирования «Центра управления расследованиями» (ЦУР) после гибели журналистов в ЦАР. Также он принял заявление об отставке главного редактора проекта.

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