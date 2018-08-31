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Трамп грозит выходом США из Всемирной торговой организации

Политика

Ряд стран подал иски в ВТО против США

Вашингтон, 31 августа 2018, 00:09 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что совершенно не исключает выхода его страны из Всемирной торговой организации (ВТО), если та не изменит свою политику к лучшему. Об этом 30 августа, сообщает Bloomberg.

«Если они не улучшат свою работу, я выйду из ВТО», — заявил Трамп.

Американский президент утверждает, что Всемирная торговая организация обходится с США «очень плохо» в течение многих лет и вообще, ВТО следует «измениться».

Стоит отметить, что многие экономические решения Трампа противоречат нормам ВТО, из-за чего страны, пострадавшие от развязанной американским президентом торговой войны, подали иски в арбитраж ВТО против США.

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Торговые войны США
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