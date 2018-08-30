Госдеп: Действия РФ угрожают международному судоходству на Азовском море

Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Государственный департамент США раскритиковал Российскую Федерацию за досмотр украинских судов в Керченском проливе, назвав эту законную процедуру «угрозой международному судоходству в Азовском море». Соотвествующее заявление сделала 30 августа официальный представитель государственного департамента США Хизер Науэрт.

По словам Науэрт, с апреля 2018 года российские власти задержали сотни коммерческих судов и остановили по меньшей мере 16 кораблей, которые пытались достичь укаринских портов на Азовском море.

«Соединенные Штаты осуждают российскую угрозу международному судоходству в Азовском море и Керченском проливе», — сказала она.

По мнению Госдепа, законное право российских властей досматривать проходящие через российские территориальные воды корабли, якобы нарушает международные нормы и служит очередным примером кампании по подрыву и дестабилизации ситуации на Украине со стороны РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Азовском море существенно обострилась после того, как украинские пограничники незаконно захватили российское рыболовецкое судно «Норд» с экипажем из 10 граждан России.

Девять российских моряков были оштрафованы за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины». Капитану «Норда» грозит до пяти лет лишения свободы. Только двоим морякам удалось выбраться с Украины, остальные остаются фактически в плену.

После захвата «Норда» российские власти в рамках международного морского права начали досмотр украинских судов, которые следуют через Керченский пролив.