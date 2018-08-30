Франция требует санкций ООН против боевиков Мали

Нью-Йорк, США, , 23:58 — REGNUM Франция обратилась в ООН с требованием внести в санкционный список ряд лиц и группировок Мали, подрывающих мирный договор 2015 года, 30 августа передает агентство Associated Press.

Представитель Франции в ООН Анна Гёген передала список для рассмотрения Совета безопасности ООН. Список не был опубликован.

Несмотря на перемирие, заключенное в 2015 году, Мали до сих пор охвачена гражданской войной, в которой участвуют как племенные группировки, так и исламисты.

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