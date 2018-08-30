Пятница, 31 Августа 2018 года
00:31:48 МСК

Баку и Тбилиси считают наркотрафик из Ирана «серьезным вызовом»

Политика

Азербайджан и Грузия планируют совместно бороться с трафиком героина из Ирана

Баку, 30 августа 2018, 23:45 — REGNUM  Азербайджан и Грузия намерены вместе бороться с наркотрафиком из Ирана. Об этом заявил 30 августа глава грузинского МBД Георгий Гахария на встрече в Баку с азербайджанским коллегой Рамилем Усубовым.

По словам Гахария, стороны планируют совместно бороться с трафиком героина из Ирана.

«Это очень серьезный вызов и думаю, что здесь выходом является только трансграничное сотрудничество. По-другому, отдельным государствам осуществлять эффективную борьбу с подобным транзитом будет достаточно затруднительно», — цитирует Гахария Turan.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить