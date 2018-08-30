Баку и Тбилиси считают наркотрафик из Ирана «серьезным вызовом»

Баку, , 23:45 — REGNUM Азербайджан и Грузия намерены вместе бороться с наркотрафиком из Ирана. Об этом заявил 30 августа глава грузинского МBД Георгий Гахария на встрече в Баку с азербайджанским коллегой Рамилем Усубовым.

По словам Гахария, стороны планируют совместно бороться с трафиком героина из Ирана.

«Это очень серьезный вызов и думаю, что здесь выходом является только трансграничное сотрудничество. По-другому, отдельным государствам осуществлять эффективную борьбу с подобным транзитом будет достаточно затруднительно», — цитирует Гахария Turan.