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Баку и Тбилиси изменили энергетическую карту: Алиев

Политика

По мнению президента Азербайджана, проекты в сфере транспорта имеют большое значение в масштабах Европы и Азии

Баку, 30 августа 2018, 23:38 — REGNUM  Баку и Тбилиси совместными усилиями и проектами изменили энергетическую карту мира. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Баку сегодня, 30 августа, с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

«Грузия и Азербайджан совместно осуществляют важные проекты, совместными усилиями мы изменили карту мира», — цитирует Алиева «Интерфакс Азербайджан».

Он отметил проекты в сфере транспорта, которые, по его мнению, имеют большое значение в масштабах Европы и Азии.

«Грузия, Азербайджан и Турция активно сотрудничают в реализации всех этих проектов. Я считаю, нам нужно приложить дополнительные усилия в связи с увеличением торгового оборота. Знаю, что в Грузии очень хороший инвестиционный климат, и мы рады, что Азербайджан является первой страной-инвестором для Грузии. Сегодня мы обсудим многие вопросы, в том числе темы регионального сотрудничества», — сказал Алиев.

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