Путин и Алиев обсудят экономику и Карабах в Сочи

Москва, , 23:26 — REGNUM Визит президента Азербайджана в Россию состоится 1 сентября. Основными темами встречи c президентом России, которая состоится в Сочи, станут вопросы расширения экономического сотрудничества и карабахское урегулирование. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил завсектором администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов.

По его словам, президенты обеих стран «очень хотят, чтобы наши бизнесмены активно сотрудничали» и стараются обеспечить «режим наибольшего благоприятствования своим бизнесменам, чтобы они кооперировались».

«Наша сторона будет стараться приглашать всех поучаствовать в наших транзитных возможностях», — сказал Ахундов.

Он также отметил, что в рамках встречи будет затронут и карабахский вопрос. По его словам, у России «больше всего возможностей» способствовать улучшению взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном.