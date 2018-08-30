Пятница, 31 Августа 2018 года
00:31:59 МСК

Путин и Алиев обсудят экономику и Карабах в Сочи

Политика

По словам завсектора администрации президента Азербайджана Фуада Ахундова, у России «больше всего возможностей» способствовать улучшению взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном

Путин и Алиев обсудят экономику и Карабах в Сочи
Иллюстрация: Kremlin.ru
Ильхам Алиев и Владимир Путин

Москва, 30 августа 2018, 23:26 — REGNUM  Визит президента Азербайджана в Россию состоится 1 сентября. Основными темами встречи c президентом России, которая состоится в Сочи, станут вопросы расширения экономического сотрудничества и карабахское урегулирование. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил завсектором администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов.

По его словам, президенты обеих стран «очень хотят, чтобы наши бизнесмены активно сотрудничали» и стараются обеспечить «режим наибольшего благоприятствования своим бизнесменам, чтобы они кооперировались».

«Наша сторона будет стараться приглашать всех поучаствовать в наших транзитных возможностях», — сказал Ахундов.

Он также отметил, что в рамках встречи будет затронут и карабахский вопрос. По его словам, у России «больше всего возможностей» способствовать улучшению взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное об Азербайджане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить