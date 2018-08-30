Конкурс карикатур на пророка Мухаммеда в Нидерландах отменен организаторами

Амстердам, , 23:18 — REGNUM Голландский антиисламский политик Герт Вилдерс отменил конкурс карикатур на пророка Мухаммеда из соображений безопасности, 30 августа передает агентство Reuters.

«Моя точка зрения о нетолерантной природе Ислама была снова доказана», — пояснил Вилдерс.

Решение о проведении конкурса, поддержанного властями Нидерландов, ранее вызвало массовые акции протеста в Пакистане и других мусульманских странах. Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что его боевики готовы уничтожить всех голландских военных в составе миссии НАТО в Афганистане.

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