Минобороны: В Идлибе провокации, на юге Сирии сдают всё больше оружия

Хмеймим, Сирия, , 22:47 — REGNUM Скопившиеся в идлибской зоне деэскалации боевики продолжают нарушать режим прекращения огня, сообщил 30 августа начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По данным российского Центра, за сутки было зафиксировано 10 обстрелов населенных пунктов и позиций правительственных сил в провинции Латакия, а также два обстрела города Алеппо.

Центр в очередной раз обратился к боевикам с призывом прекратить провокации и начать переговоры по мирному урегулированию.

Кроме того, Владимир Савченко сообщил, что в юго-западных районах Сирии бывшие боевики за сутки сдали военным восемь грузовых автомобилей и порядка 45 тонн боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, непримиримые боевики используют статус зоны деэскалации «Идлиб» для осуществления нападений на сирийских военных и российскую базу Хмеймим.

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