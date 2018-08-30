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Новый глава украинского оппозиционного канала засудит партию Порошенко

Политика

Депутаты должны ответить за свои слова

Киев, 30 августа 2018, 22:43 — REGNUM  Новый владелец телеканала NewsOne Андрей Портнов намерен привлечь к ответственности членов фракции Блока Петра Порошенко в парламенте, сообщил Портнов 30 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Фракция Блока Порошенко в парламенте заявила, что Портнов — враг Украины, он выступает с антиукраинскими заявлениями, подозревается в преступлениях и ставит под сомнение Европейский выбор Украины. В понедельник иск в суд. Публичный судебный процесс. Портнов — БПП. Спрошу за каждое слово», — подчеркнул Портнов.

Напомним, в начале 2018 года бывший советник президента Януковича Андрей Портнов назвал президента Украины Петра Порошенко государственным преступником, который обязательно должен сидеть в тюрьме.

Отметим, что Портнов проживает в столице Австрии Вене.

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Политическая жизнь Украины
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