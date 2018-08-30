Четверг, 30 Августа 2018 года
23:00:01 МСК

Новый глава Екатеринбурга войдёт в правительство Свердловской области

Политика

Губернатор выступит с такой инициативой после того, как дума определит нового мэра

Новый глава Екатеринбурга войдёт в правительство Свердловской области
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Здание Правительства Свердловской области. Екатеринбург

Екатеринбург, 30 августа 2018, 22:25 — REGNUM  Будущий глава Екатеринбурга станет членом правительства Свердловской области. Об этом в своей программной статье «Быть достойным Екатеринбурга» заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Статья вышла 30 августа в «Областной газете». В ней глава региона пообещал выступить с инициативой включить мэра Екатеринбурга в состав правительства после того, как депутаты городской думы его изберут. Эта мера позволит стремительно ускорить преображение Екатеринбурга и нарастить масштабы реализуемых проектов, чтобы они поражали воображение.

«Новый член правительства области будет координировать совместную деятельность государственной и муниципальной власти по вопросам развития Екатеринбурга, которые я беру под личный контроль», — сказал глава области.

Исходя из всего этого Евгений Куйвашев подчеркнул, что приложит все усилия к тому, чтобы Екатеринбург возглавил человек порядочный, профессиональный и умеющий работать в команде.

Напомним, конкурсная комиссия определит кандидатов, представляемых на рассмотрение гордумы, 5 сентября. А нового мэра город может обрести уже к концу сентября.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить