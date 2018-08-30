Россия, Крым и Приднестровье – общая история

Александр Караман, , 23:09 — REGNUM

2 сентября 2018 года Приднестровская Молдавская Республика будет отмечать 28-ю годовщину со дня образования.

Отмечать этот праздник будут все: и молдаване, и украинцы, и русские, и болгары, и представители десятков других национальностей, которые вместе составляют монолитный народ Приднестровья, который более чем на 200 тысяч состоит из граждан Российской Федерации.

Как-то на одном из многочисленных и популярных ныне политических ток-шоу прозвучала фраза: «Весь положительный имидж России и российского руководства, связанный с возвращением в состав Российской Федерации Крыма, может быть обнулен потерей Приднестровья».

Возможно, это несколько преувеличено, но тем не менее всеобщая радость и эйфория от восстановления одной исторической справедливости и устранения последствий неправомерных политико-правовых решений в отношении российского Крыма со стороны бывшего советского руководства в 1954 году не должны никоим образом быть поводом для самоуспокоения общественности России и российского руководства от необходимости такого же восстановления исторической справедливости и устранения последствий неправомерных политико-правовых решений в отношении такого же, как и Крым, российского Приднестровья.

И Крым, и южное Приднестровье вошли в состав Российской империи в соответствии с подписанным в 1774 году Кучук-Кайнарджийским мирным договором между Россией и Турцией, благодаря блистательным победам, одержанным под командованием величайшего полководца А. В. Суворова.

И город Севастополь, и город Тирасполь также были заложены А. В. Суворовым.

По приказу А. В. Суворова в Ахтиарской бухте осенью 1773 года построили временные укрепления и казарму, от которых далее вырос город русской воинской славы, получивший по указу императрицы Екатерины II от 10 февраля 1784 года название Севастополь.

После подписания в 1791 году русско-турецкого Ясского мирного договора территория всего нынешнего Приднестровья вошла в состав Российской империи, после чего граница Российской империи с западным миром проходила по Днестру.

По приказу А. В. Суворова, во исполнение указа императрицы Екатерины II, в 1792 году на месте земляной крепости у села Суклея был заложен русский город Тирасполь.

И земли Приднестровья, и земли Крыма обильно политы кровью русских солдат и хранят в своей глубине останки многих и многих тысяч русских воинов.

И с Приднестровьем, и с Крымом связаны походы великих русских полководцев А. В. Суворова, Г. А. Потёмкина, М. И. Кутузова и многих других.

В отбитой у турок Бендерской крепости, которая сегодня находится на территории Приднестровья, русские солдаты построили церковь Святого Александра Невского. В ней молились гусары и гренадеры, подпоручики и генералы, императоры Николай I и Александр II. Весной 1916-го с супругой Александрой Федоровной, цесаревичем Алексеем и дочерьми здесь клал земные поклоны последний Всероссийский самодержец Николай II. (Там, где князь Потемкин желал увидеть солнце)

В Приднестровье помнят, чтут и берегут память о русских полководцах и простых воинах, которые полегли за свою русскую землю.

В городе Бендеры приднестровцы построили Военно-исторический мемориал воинской славы Российской империи, не имеющий аналогов ни в России, ни за её пределами.

Военно-исторический мемориальный комплекс в Бендерах был открыт 7 октября 2008 года на месте заброшенного военного кладбища.

По результатам проведенной архивно-изыскательской работы было уточнено, что в Бендерах в разное время дислоцировалось 110 российских полков. Их сопровождало большое количество медицинских, инженерных, сапёрных, полицейских и других вспомогательных подразделений.

По данным историков, на месте бывшего заброшенного кладбища погребено 5127 человек, как российской армии, так и армий европейских государств.

Военно-исторический мемориал воинской славы вместе с восстановленной Бендерской крепостью и церковью Святого Александра Невского, а также военно-историческим музеем составляют единый величественный комплекс русской воинской славы в Приднестровье.

Выдающиеся российские полководцы, связанные общей историей России и Приднестровья, увековечены на аллее полководцев.

Комплекс был построен в соответствии с Указом президента ПМР И. Н. Смирнова силами и за счёт средств Приднестровской Молдавской Республики и меценатов. У истоков строительства комплекса стоял в том числе нынешний президент ПМР В. Н. Красносельский, когда он ещё был министром внутренних дел ПМР.

Главные меценаты комплекса — это В. А. Гушан и И. М. Казмалы. Это те самые «олигархи», о которых с пеной у рта злословят внешние и внутренние враги Приднестровья, пытаясь очернить республику в глазах России.

Дай бог, чтобы в России было больше таких олигархов.

Военно-исторический мемориал воинской славы в Бендерах напрямую связывает Приднестровье с Крымом. Более половины захоронений здесь приходится на период обороны Севастополя с 1854 по 1856 год, Балканской кампании и штурма перевала Шипка в Болгарии в 1877—1878 годы. Бендеры в то время были крупной тыловой базой Российской армии, здесь располагались тыловые медицинские учреждения: стационарные и подвижные госпитали, полковые лазареты. Умерших в результате ранений и болезней солдат и офицеров хоронили на этом кладбище.

Кому Россия оставит эту память, сохранённую приднестровцами, если вдруг Приднестровье не будет возвращено на Родину — в состав России?!

С именем А. В. Суворова в Приднестровье связано практически всё. Имя А. В. Суворова носит центральная площадь Тирасполя, где установлен величественный памятник славному полководцу.

Монумент, украшающий столицу ПМР, признан лучшим памятником А. В. Суворову на всём постсоветском пространстве и награждён золотой медалью имени скульптора Е. Вучетича.

В прошлом году в Тирасполе открыто Суворовское военное училище, на приднестровских банкнотах — портреты Д. Кантемира, Т. Г. Шевченко, А. В. Суворова и императрицы Екатерины II. Вот у кого надо учиться любви к Родине и к своей истории!

Территория Приднестровья никогда не входила ни в состав Молдавского княжества, ни, тем более, в состав Румынии.

Когда в 1940 году Бессарабская губерния была освобождена из-под 22-летней румынской оккупации, Приднестровье уже давно находилось в составе Союза ССР в качестве Молдавской АССР в составе Украинской ССР.

2 августа 1940 года, с нарушением норм и положений трёх конституций — Союза ССР, Украинской ССР и Молдавской АССР, Приднестровье лишили государственности, к нему присоединили освобождённую Бессарабскую губернию и образовали Молдавскую ССР в составе СССР.

Но меньше чем через год фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Одним из главных военных союзников Гитлера была Румыния, которая рассчитывала вернуть себе Бессарабию, а если получится, прихватить ещё что-нибудь из территории СССР.

И действительно, Гитлер благословил Румынию на присоединение захваченных Бессарабии, Буковины и междуречья Днестра и Южного Буга. Эти территории попали под контроль румынских властей, на них были учреждены Буковинское губернаторство, Бессарабское губернаторство и Транснистрия (территория Приднестровья и часть территории Украины).

Но Румынии и этого было мало.

Румынские войска вели активные боевые действия, участвовали в захвате Одессы и Крыма и дошли до Сталинграда.

После освобождения от немецко-румынских захватчиков с территории Приднестровья 24 августа 1944 года началась одна из самых грандиозных операций Великой Отечественной войны — Ясско-Кишинёвская операция, в результате которой от фашизма была освобождена практически вся Европа, в том числе нынешняя Республика Молдова.

Но этот праздник уже не относится к официальным в Республике Молдова, как и в той же освобождённой Европе.

На территории Приднестровья практически в каждом населённом пункте находятся ухоженные и благоустроенные места захоронений советских солдат, погибших в боях за освобождение нашей общей Родины от немецко-румынских оккупантов. Рядом зачастую находятся захоронения защитников Приднестровья, которые отдали свою жизнь уже в 1991—1992 годах, защищая землю своих предков от новоявленных прорумынских захватчиков.

Освобождённую нищую и разграбленную Бессарабию отстраивал и реформировал весь Союз ССР, в том числе Приднестровье. Приднестровье, составлявшее всего около 13% территории и населения от бывшей Молдавской ССР, производило более 40% от ВВП Молдавской ССР. Во многом благодаря народу Приднестровья, территория которого финансировалась по остаточному принципу, вырос прекрасный город Кишинёв и его многочисленные объекты промышленного, социального и культурного назначения. Пока существовал СССР, никто на это не обращал внимания, всё было более или менее терпимо. Приднестровье прожило вместе с бывшей Бессарабией в одной республике пятьдесят лет.

Как уже было изложено выше, когда в 1940 году принималось решении об образовании Молдавской ССР путём объединения Приднестровья и Бессарабии, были нарушены положения трёх действовавших конституций и никто мнения населения не спрашивал. Освобождённую Бессарабскую губернию необходимо было включить в состав СССР. Таким образом, Приднестровье оказалось во временном владении и пользовании Молдавской ССР.

Такова была политическая воля руководства СССР, и такое решение было продиктовано создавшейся на тот период международной политической обстановкой вокруг СССР.

Аналогичный подход, с нарушением норм действовавших конституций, был применён руководством СССР в 1954 году, когда Крымская область волюнтаристским решением высшего партийного руководства СССР была передана в состав Украинской ССР и оказалась во временном владении и пользовании Украинской ССР.

В 1954 году такое решение не было продиктовано никакими факторами международной политической обстановки вокруг СССР.

Когда в результате предательства Горбачёва — Яковлева — Шеварднадзе Союз ССР начал разваливаться, в бывшей Бессарабии вновь разгорелись прорумынские настроения. Началась интенсивная румынизация Молдавской ССР, и был взят курс на её выход из состава СССР.

17 марта 1991 года проводился Всесоюзный референдум по сохранению Союза ССР, но в Молдавской ССР, на территории бывшей Бессарабии его отказались проводить. В Приднестровье, где к тому времени уже была образована Приднестровская Молдавская Республика, наоборот, в референдуме СССР приняли участие 83% избирателей, 97% из которых высказались за сохранение Союза СССР, что более чем убедительно подтвердило неприятие приднестровцами прорумынской политики Молдовы и, наоборот, стремление народа Приднестровья жить в составе обновленного Союза ССР.

27 августа 1991 года Верховный Совет ССР Молдова, так тогда уже называлась бывшая Молдавская ССР, принял Декларацию о независимости, по сути — о выходе из состава СССР, не спросив при этом мнения приднестровцев.

Таким образом, 27 августа 1991 года ССР Молдова (бывшая Молдавская ССР) де-юре перестала быть составной частью Союза ССР, ради чего Молдавская ССР, собственно говоря, в 1940 году и создавалась.

Но бывшая Бессарабия решила уйти по-румынски, громко хлопнув дверью и захватив с собой Приднестровье, которое никогда ей не принадлежало. И ведь формулировку лукавую придумали в Декларации о независимости: «Подчёркивая, что издавна населённое молдованами Заднестровье является составной частью исторической и этнической территории нашего народа».

Но многонациональный народ Приднестровья, в том числе молдаване, не пожелали оказаться в составе «Бессарабии, которая всегда была составной частью государства Молдова, созданного в XIV веке на территории предков румын — гето-даков», как об этом было изложено в Заключении Комиссии Верховного Совета ССР Молдова по политико-юридической оценке Советско-Германского договора о ненападении и Дополнительного секретного протокола от 23 августа 1939 г., а также их последствий для Бессарабии и Северной Буковины, принятой Верховным Советом ССР Молдова 23 июня 1990 года.

Народ Приднестровья пожелал остаться в составе СССР, правопреемником и правопродолжателем которого сегодня является Российская Федерация.

Но в 1990—1991 годах России, которая тогда шла в кильватере проамериканской и прозападной политики, Приднестровье оказалось ненужным.

Из-за нежелания Приднестровья быть оторванным от СССР Молдова пошла на Приднестровье войной. Ценой огромных людских и материальных потерь Приднестровье отразило агрессию. И вот уже 26 лет гарантом безопасности Приднестровья являются миротворцы государства Россия, в составе которого Приднестровье находилось с 1774 года, затем в составе СССР, до 1991 года.

После проведенного весной 2014 года референдума в Крыму Россия признала независимость Крыма, а затем заключила договор, в соответствии с которым Крым и Севастополь вернулись в состав Российской Федерации.

Тем самым была восстановлена историческая справедливость и устранены последствия неправомерной передачи Крыма в состав Украины, а также восстановлена значительная часть черноморского участка Государственной границы СССР, правопреемником которого является Российская Федерация. Теперь со стороны Чёрного моря территория Российской Федерации надёжно защищена.

Как известно, до 1940 годы по реке Днестр проходил советско-румынский участок государственной границы СССР. Приказом №266 ГПУ УССР от 25 октября 1923 года была образована 22-я пограничная застава 25-го Тираспольского пограничного отряда, которая располагалась в селе Чобручи.

И глубоко символичным является тот факт, что в день 100-летия со дня образования Пограничных войск СССР в Приднестровье, в селе Чобручи восстановили Пограничный столб на месте 22-й пограничной заставы.

Тем самым приднестровцы дали понять — к восстановлению и охране государственной границы бывшего Союза ССР, правопреемником и правопродолжателем которого является Российская Федерация, — готовы!

Осталось восстановить историческую справедливость и устранить последствия неправомерной передачи Приднестровья в состав бывшей Молдавской ССР, вышедшей из состава Союза ССР 27 августа 1991 года, ещё в период существования СССР. Тогда территория Российской Федерации будет надёжно защищена и со стороны Румынии, на территории которой размещены база и системы ПРО США.

Прецедент для этого уже есть — возвращение Крыма.

И правовая основа тоже уже есть — в Приднестровье в 2006 году прошёл референдум, в котором в голосовании приняли участие 78,6% избирателей от общего числа внесённых в списки. По первому вопросу референдума («Поддерживаете ли Вы курс на независимость Приднестровской Молдавской Республики и последующее свободное присоединение Приднестровья к РФ?») «за» высказалось 97,1%, «против» — 2,3%.

Первый шаг уже сделан — Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации 6 октября 2006 года приняла постановление о признании приднестровского референдума.

Долго ли ждать следующего, решительного шага?