Жену премьер-министра Израиля подозревают в коррупции

Тель-Авив, , 21:52 — REGNUM Полиция Израиля подозревает в коррупции Сару Нетаньяху, жену премьер-министра Биньямина Нетаньяху, 30 августа передает агентство Associated Press.

По словам следователя полиции Ури Канара, госпожа Нетаньяху в настоящий момент рассматривается в качестве подозреваемой по «делу 4000», связанному с телекоммуникационной корпорацией Bezeq.

Следователи утверждают, что Bezeq могла получать от представителей семейства Нетаньяху и других близких к премьер-министру лиц сотни миллионов долларов в обмен на положительное освещение деятельности Нетаньяху.

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