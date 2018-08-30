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Незаконного митинга не было: на Урале суд оправдал пенсионерку

Политика

Женщина пригласила в село журналистов и предложила односельчанам с ними пообщаться. Пресса не приехала, а на гражданку завели административное дело

Незаконного митинга не было: на Урале суд оправдал пенсионерку
succo
Суд

с. Покровское, Свердловская область, 30 августа 2018, 21:43 — REGNUM  В Свердловской области правоохранительные органы не смогли привлечь жительницу села Покровское за организацию незаконного публичного мероприятия. Пригородный районный суд не нашёл в действиях Ирины Куценок состава административного правонарушения и прекратил возбуждённое против неё дело.

Эта история произошла 1 августа. Перед ней в домах жителей несколько недель не было горячей воды. Граждане отчаялись. Пенсионерка вызвала в село журналистов одной из областных телекомпаний и предложила своим односельчанам встретиться с ними. Встреча была назначена на 1 августа.

Однако журналисты не приехали, а глава поселковой администрации Марина Сельская заявила в правоохранительные органы. Было возбуждено административное дело. И сегодня, 30 августа, состоялся суд. На заседание приехали журналисты, а также областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова, которая отметила, что нельзя запрещать людям высказывать свою гражданскую позицию. Итогом стал оправдательный вердикт суда.

Адвокат пенсионерки Алексей Бушмаков считает, что она преследовалась за свою гражданскую позицию. «Сегодня, я надеюсь, мы завершили абсурднейший процесс», — написал он на своей странице в Facebook.

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