Киев призвали отреагировать на смену собственников нескольких телеканалов

Киев, , 21:37 — REGNUM На Украине политологи заявляют об опасности для страны переход самых популярных телеканалов «112 Украина» и NewsOne под контроль пророссийских политиков — лидера пророссийской организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука и экс-главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

В частности политолог, директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко призвал Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отреагировать на смену собственников «112 Украина» и NewsOne.

«И как вам новость о Портнове во главе Ньюсвана? После Медведчука на 112-м уже почти не удивляюсь. Интересно, а Нацрада по ТВ и радио как-то на это отреагирует или будет ждать, когда российские товарищи большую часть украинского ТВ скупят?» — написал Фесенко в Фейсбуке.

Кроме того, политолог, директор международного института демократий Сергей Таран также отметил опасность перехода телеканалов «112 Украина» и NewsOne под контроль оппозиции.

«Уникальность нынешнего медиапространства — впервые в истории страны главные телеканалы не контролируются властью… Ни, конечно, при Януковиче самые рейтинговые телеканалы страны не были в такой жесткой оппозиции к политцентру. С одной стороны, это вроде неплохо. Ведь всякое СМИ должно быть в оппозиции. Потому что они — независимая «четвертая власть». Но с другой — наши тележурналисты жестко зависят от владельцев и их политических интересов. И когда власть изменится — а любая власть когда-то меняется — их оппозиционность может легко превратиться в полную позиционность и даже боевую позу для защиты интересов собственного хозяина», — написал на своей странице в Фейсбук Таран.

Как сообщалось, 29 августа экс-замглавы администрации президента Януковича, бывший главный юрист Юлии Тимошенко Андрей Портнов проинформировал, что в Вене подписал соглашение об управлении телеканалом NewsOne.

«Собственник ста процентов уставного фонда компании Владимир Мураев передал мне телеканал в управление сроком на три года. По условиям договора мне, на коммерческих условиях, передано право осуществлять всю деятельность по управлению телеканалом. Соглашение предусматривает, что в течении этого периода собственник не имеет права вмешиваться в мою деятельностью или в одностороннем порядке прекратить договор. Если собственник захочет продать канал, по условиям договора он должен приоритетно предложить его мне», — написал Портнов.

Напомним, депутат Мураев считается официальным собственником телеканала «112 Украина».