Департамент спорта Югры хотят возглавить жители семи регионов России

Ханты-Мансийск, 30 августа 2018, 21:17 — REGNUM Департамент физической культуре и спорта Югры собираются возглавить жители семи регионов России Половина из них проживает в Югре, остальные представляют Ямал, Удмуртию, Башкирию, а также Московскую, Самарскую и Белгородскую области, сообщила журналистам врио директора окружного департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Лариса Самохвалова.
Сейчас комиссия определит соответствие кандидатов заявленным требованиям. Кроме того, им придётся принять участие в специальной конференции с участием представителей общественности и защитить свои программы в прямом телевизионном эфире. Программы кандидатов будут опубликованы не позднее 11 сентября.
Затем будет собеседование, вначале с членами комиссии. По окончании испытаний будет составлен ранжированный список и три кандидата, которые наберут больше всего баллов, пройдут собеседование с губернатором Натальей Комаровой. Она и решит, кому из них доверить пост директора департамента спорта.
Напомним, ранее департамент возглавлял Игорь Губкин. Но 4 августа он ушёл в отставку.
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