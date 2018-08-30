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Глав районов Павлодарской области раскритиковали за плохую работу со СМИ

Политика

Из 13 глав районов и городов Павлодарской области Казахстана пресс-секретари есть лишь у трех акимов

Павлодар, Казахстан, 30 августа 2018, 21:17 — REGNUM  В Павлодаре состоялся семинар для акимов (глав) городов и районов Павлодарской области, посвященный работе акимата (администрации) со СМИ, передает 30 августа телеканал «24 Хабар».

Семинар был организован по причине слабого отражения в СМИ жизни в глубинке и реализации исполнительными органами важных государственных программ.

В департаменте агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции отметили, что из 13 глав районов и городов области пресс-секретари есть лишь у трех акимов. В ходе семинара критике подверглись сайты местных администраций.

Эксперт по СМИ Светлана Гладышева призвала руководителей самим давать сообщения о происходящих событиях в городе или районе.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа главный редактор газеты «Айкэн» Нурторе Жусип заявил, что казахстанским СМИ необходимо на законодательном уровне ограничить количество негативных публикаций.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане предложили ограничить количество «вредных» публикаций

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