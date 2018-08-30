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В Казахстане собрали молодежь на политическую школу

Политика

В программе: основы лидерства, работа в команде и ведение бизнеса

Уральск, Казахстан, 30 августа 2018, 20:23 — REGNUM  В Уральске прошел первый день молодежной политической школы «Жастар Отанға» («Молодежь Отечества»), на которую собрались 120 лидеров молодежных организаций Мангистауской, Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей, передает 30 августа телеканал «24 Хабар».

Молодые журналист, блогеры и спортсмены будут участвовать в тренингах, интерактивных семинарах и лекциях. В программе: основы лидерства, работа в команде и ведение бизнеса. Бизнес-тренеры акцентируют внимание на значимости и роли конституции в жизни страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил жителей республики с Днем конституции, который отмечается в стране 31 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев поздравил Казахстан с Днем конституции

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Политическая жизнь Казахстана
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