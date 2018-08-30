Новый конкурс по выбору кандидатов на пост мэра Ижевска назначат в сентябре

Ижевск, , 20:01 — REGNUM Дату проведения еще одного конкурса по отбору кандидатов на пост главы Ижевска определят в ходе очередной сессии гордумы 18 сентября. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью Альфред Зиннатуллин.

Кроме того, депутаты внесут изменения в состав конкурсной комиссии от гордумы Ижевска, передает «КоммерсантЪ».

По данным администрации столицы Удмуртии, в проект повестки 27-й сессии городской думы внесли 21 вопрос.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку по собственному желанию 3 мая. Конкурс по отбору кандидатов на пост мэра дважды переносился.

Последняя дата была назначена на 20 августа — в рамках внеочередной сессии гордумы. Однако депутаты не смогли выбрать главы города — ни один из двух кандидатов не смог набрать необходимого для победы количества голосов.

Для участия в первоначальном конкурсе, который должен был состояться в июне, заявки подали 14 человек, один в дальнейшем отказался от участия процедуре.

По словам начальника управления правовой экспертизы администрации Ижевска Дмитрия Чулкина, в предстоящем конкурсе могут принять участие как претенденты, которые уже заявлялись, так и новые кандидатуры.

Бывший глава города в настоящее время проводит предвыборную кампанию по довыборам депутатов гордумы.

Кандидаты на пост главы Ижевска определяются конкурсной комиссией, в состав которой входят 12 человек: шестеро — от гордумы и еще шестеро — от главы Удмуртии. После определения кандидатов глава города выбирается депутатами городского парламента.

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