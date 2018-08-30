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Назначен генеральный консул Узбекистана в Санкт-Петербурге

Политика

Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге было открыто в марте 2018 года

Ташкент, 30 августа 2018, 19:55 — REGNUM  Генеральным консулом Узбекистана в Санкт-Петербурге назначен бывший сотрудник главного управления стратегического анализа и планирования МИД республики Джахонгир Иргашев, сообщили 30 августа в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге было открыто в марте 2018 года. Для открытия дипломатического представительства была проделана большая работа.

Напомним, в ноябре 2017 года в Ташкенте и Самарканде состоялась культурно-деловая миссия с участием губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. В ходе визита стороны подписали ряд документов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Санкт-Петербурге открылось генконсульство Узбекистана

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Российско-узбекистанские отношения
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