Назначен генеральный консул Узбекистана в Санкт-Петербурге

Ташкент, , 19:55 — REGNUM Генеральным консулом Узбекистана в Санкт-Петербурге назначен бывший сотрудник главного управления стратегического анализа и планирования МИД республики Джахонгир Иргашев, сообщили 30 августа в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге было открыто в марте 2018 года. Для открытия дипломатического представительства была проделана большая работа.

Напомним, в ноябре 2017 года в Ташкенте и Самарканде состоялась культурно-деловая миссия с участием губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. В ходе визита стороны подписали ряд документов.

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