В правительстве Челябинской области претензии ФАС назвали необоснованными

Челябинск, , 19:44 — REGNUM В правительстве Челябинской области считают необоснованными претензии Федеральной антимонопольной службы к губернатору Борису Дубровскому. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Наша позиция по вопросу, поднятому сегодня ФАС, остаётся неизменной: деятельность государственных и муниципальных органов в сфере организации и проведения торгов на территории Челябинской области осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством о контрактной системе, защите конкуренции и сложившейся судебной практикой Верховного суда Российской Федерации», — заявили в пресс-службе.

Также в облправительстве отметили, что действующее российское законодательство предусматривает не только право заказчика оформить контракт на срок более года, но и установление тех требований к выполняемым работам, которые отвечают имеющимся потребностям и необходимы для того, чтобы выполнять определённые функции. Законным является и такой вариант, при котором контракт заключается «под ключ». Эти условия в правительстве называют обязательными для того, чтобы обеспечить высокое качество работ и повысить уровень ответственности подрядчиков.

«Губернатор Челябинской области Борис Дубровский нетерпим к любым фактам нарушения существующего законодательства в сфере закупок», — добавили в правительстве.

По словам чиновников, ранее по поручению Дубровского на Главное контрольное управление региона был возложен контроль, а соблюдением законности в данной сфере. Также имеется и несколько других видов контроля, в том числе и общественный. Правительство региона намерено отстаивать свою правоту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФАС возбудила дело против Бориса Дубровского, областного министерства дорожного хозяйства и фирмы «Южуралмост». Их обвиняют в сговоре на торгах. Поводом для этого стало то, что в 29 аукционах на общую сумму более 8 млрд рублей победила одна компания — «Южуралмост».

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