Четверг, 30 Августа 2018 года
21:34:21 МСК

Убийство «московита» сегодня — месть за смерть идеолога ОУН* — экс-депутат

Политика

* (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Убийство «московита» сегодня — месть за смерть идеолога ОУН* — экс-депутат
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Понад усе. Украина

Киев, 30 августа 2018, 20:13 — REGNUM  В этот день в 1941 году в Житомире «московский агент» убил идеолога украинского национализма Николая Сциборского, напомнила бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион 30 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодняшнее убийство на войне каждого московита — одна из форм возмездия за Сциборского», — заявила Фарион.

Напомним, Николай Сциборский был одним из двух крупнейших идеологов ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его основной труд «Нациократия» описывает агрессивное фашистское украинское государство, которое должно сначала физически уничтожить инородцев и нелояльных украинцев, а затем начать войну с соседями за жизненное пространство.

Отметим, что точных сведений о ликвидации Сциборского сотрудниками советских спецслужб нет. По одной из версий, его застрелил представитель противоборствующей фракции ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: Украина должна героизировать УПА* назло Польше и России — экс-депутат

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить