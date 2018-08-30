Убийство «московита» сегодня — месть за смерть идеолога ОУН* — экс-депутат

Киев, , 20:13 — REGNUM В этот день в 1941 году в Житомире «московский агент» убил идеолога украинского национализма Николая Сциборского, напомнила бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион 30 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодняшнее убийство на войне каждого московита — одна из форм возмездия за Сциборского», — заявила Фарион.

Напомним, Николай Сциборский был одним из двух крупнейших идеологов ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его основной труд «Нациократия» описывает агрессивное фашистское украинское государство, которое должно сначала физически уничтожить инородцев и нелояльных украинцев, а затем начать войну с соседями за жизненное пространство.

Отметим, что точных сведений о ликвидации Сциборского сотрудниками советских спецслужб нет. По одной из версий, его застрелил представитель противоборствующей фракции ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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