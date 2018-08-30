К границе с Идлибом идут дополнительные турецкие войска

Анкара, , 19:32 — REGNUM К границе Турции и сирийской провинции Идлиб стягиваются дополнительные части турецкой армии, сообщает 30 августа информагентство Anadolu.

По информации агентства, в юго-западную провинцию Хатай, граничащую с сирийской провинцией Идлиб, перебрасываются части из состава группировки, проводившей военную операцию в сирийском Африне.

Агентство утверждает, что эти войска уже приведены в состояние повышенной боеготовности.

Напомним, на территории сирийской провинции Идлиб расположена одноименная зона деэскалации конфликта, в которой скопились непримиримые боевики.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа глава МИД России Сергей Лавров заявил о неприемлемости нападений террористов на сирийских и российских военных, исходящих из зоны деэскалации «Идлиб».

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Кроме того, российское Минобороны официально сообщило о провокации с химоружием, готовящейся террористами в Идлибе, и о планах США использовать эту провокацию как повод для ракетного удара по Сирии.

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