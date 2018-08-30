Контуры нового межцивилизационного равновесия

Александр Айвазов, 30 августа 2018, 20:18 — REGNUM
На днях на ИА REGNUM я прочитал статью довольно интересного автора Руслана Хубиева «Почему лишь три страны имеют шансы стать великими державами XXI века?» Мы видим, что сейчас три страны (Россия, Китай и США) выступают в качестве великих держав, вокруг которых формируются различные союзы, и из этой видимости Руслан Хубиев делает вывод, что именно эти три страны только и имеют шансы стать великими державами XXI века. Но так ли это на самом деле, и как будет развиваться ситуация в действительности?
Ответ может дать только наука, но не та наука, о которой в свое время писал поэт Е. Евтушенко: «Ученый сверстник Галилея был Галилея не глупее, он знал, что вертится Земля, но у него была семья!». Поэтому он и производил те «научные знания», которые требовали власть имущие,
Кто возглавит технологический прорыв?
Руслан Хубиев абсолютно прав, когда пишет: «Создается устойчивое ощущение, что вся планета как будто чего-то ждет, а потому не спешит решать накопившиеся проблемы. Экономический рост повсеместно идет неуверенно, ослабление глобальных систем масштаба ООН — явно и налицо, дефицит прорывных идей и лидерства…по всему миру, и прежде всего на Западе, бардак усугубляется…Чего ждет мир, зависший в равновесии?». Период, когда старый порядок рушится, но еще не разрушился до конца, а новый порядок еще не сформировался, ученые называют хаосом, а публицисты — бардаком. Поэтому мы будем исследовать не бардак, а хаос.
И тут есть прекрасно разработанные теории лауреата Нобелевской премии И. Пригожина «Порядок из хаоса», есть исследования Б. Силвер и Дж. Арриги «Хаос и управление в современной мир-системе» (правда, она не переведена на русский язык), есть теории Н. Кондратьева, Г. Менша, Й. Шумпетера и т.д. Так вот, исходя из этих научных исследований мы и попытаемся найти ответ на вопрос автора: «Чего ждет мир, зависший в равновесии?».
Мир, в настоящее время «зависший в равновесии», ждет перехода на новый VI технологический уклад (теория ТУ разработана академиком РАН С. Глазьевым в рамках теории больших циклов Н. Кондратьева) и перехода от старого Американского системного цикла накопления капитала (теория СЦНК разработана американским ученым итальянского происхождения Дж. Арриги) к новому Азиатскому.
Мир в настоящее время находится на понижательной фазе Кондратьевской волны в процессе перехода от одного ТУ к другому, более высокому. Этот переходный период от одного ТУ к другому Г. Менш назвал технологическим патом, поэтому Р. Хубиев абсолютно прав, говоря, что мир завис в равновесии или, по терминологии Г. Менша, в патовом состоянии. Эта понижательная фаза Кондратьевской волны началась кризисом 2008 года и должна завершиться в начале 2020-х гг. Предыдущую подобную фазу мир переживал в 1970−80-х гг., а переходный период с III ТУ к IV ТУ уместился как раз между двумя мировыми войнами (Великая депрессия и т.д.).
Исходя из этого, можно полностью согласиться с утверждением Руслана Хубиева, что «второе событие, которого ждут повсеместно, — это старт процесса перевода мира на новый технологический уклад». Действительно, мир стоит на пороге перехода с V на VI ТУ, технологии которого уже в основном разработаны, и в целом понятно, в каком направлении будет развиваться мировой НТП. Нет только массового притока инвестиций в новые отрасли и производства, т.к. мировой финансовый капитал «занят» спекуляциями на финансовых рынках. И как только произойдет коллапс этих рынков, финансовому капиталу некуда будет деваться, кроме как инвестировать свои накопления в новый ТУ. То же самое происходило и в период Великой депрессии, и в 1970−80-е гг.
С другим утверждением Р. Хубиева, «К линии старта во всеоружии подошли только три державы — США, Китай и Россия», я согласиться никак не могу. По всем оценкам развития передовых технологий VI ТУ, на первом месте действительно находятся США, а вот второе и третье места занимают Япония и Южная Корея, и только за ними идет Китай. Правда, Китай очень быстро догоняет передовые страны, так как там не только имеются государственные программы развития НТП, но и, главное, китайцы финансируют их в полном объеме, чего не скажешь про нашу страну. Что же касается России, то она находится далеко в конце этого списка, так как технологии VI ТУ оказываются не востребованы российской экономикой. Поэтому лучшие ученые, математики, программисты и инженеры уезжают в другие страны, в которых их научные достижения оказываются востребованы той самой новой «цифровой» экономикой.
Из трех основных «китов» нашей экономики: корпорации оборонного комплекса, государственные и частные корпорации сырьевого сектора, банки и финансовые спекулянты, в молодых и талантливых ученых и специалистах заинтересована только оборонка и частично банковский сектор, связанный с современными ай-ти технологиями, который, как правило, управляется иностранными топ-менеджерами.
Основа нашей экономики — сырьевые корпорации — абсолютно не заинтересованы в привлечении молодых талантливых кадров, так как они получают свои сверхприбыли за счет роста стоимости нефти на мировом рынке и повышения цен на бензин и дизельное топливо внутри страны. Ну, а частный бизнес, основанный в основном на купле-продаже, которая гипертрофированно развита в РФ, вообще не заинтересован в высококвалифицированных специалистах, которым нужно платить большие зарплаты. Малый же и средний бизнес занят исключительно проблемами выживания, и ему не до новейших технологий.
Правда, в последнее время президент России Владимир Путин очень много внимания уделяет развитию науки и передовых технологий, поддерживая молодых ученых, математиков, инженеров, программистов и других профессионалов. Но пока эти ученые и инженеры не будут востребованы российской экономикой, все усилия по их воспитанию и подготовке будут впустую. Россия всегда повторяет старые ошибки — вспомните участь лесковского Левши. Российская империя, нежась на «перинах» воспоминаний о победе над Наполеоном в начале XIX века, проспала формирование первых трех ТУ, что стало одной из главных экономических предпосылок революции 1917 года, и только сталинская индустриализация помогла СССР своевременно освоить IV ТУ и стать одним из лидеров научно-технического развития в середине ХХ века.
Однако V ТУ СССР, нежась на «перинах» Победы в Великой Отечественной войне и достижения ядерного паритета с США, снова благополучно проспал, что стало одной из причин краха СССР.
В настоящее время Россия снова пребывает в состоянии летаргического сна по отношению к НТП и, кажется, хочет сделать нашу технологическую отсталость бесконечной. Одна надежда на антироссийские санкции — чем жёстче они будут, тем быстрее мы начнем развивать российскую экономику, отправив на свалку истории наших невежественных либеральных компрадоров из правительства и ЦБ. Поэтому можно только приветствовать ужесточение западных санкций против РФ, чем жестче они будут, тем быстрее Россия перейдет к модернизации своей экономики в соответствие со стратегией опережающего развития академика РАН С.Ю. Глазьева, которая гарантированно обеспечит высокие темпы экономического развития в 8−10% в год, а не 1,5% как сейчас.
Какие страны составят ядро будущего миропорядка?
Я полностью согласен с выводом Р. Хубиева, что «мир ждет колоссальный рывок», и этот рывок начнется уже очень скоро — в 2020-х гг., когда завершится понижательная фаза Кондратьевской волны, а максимальных темпов своего развития мировая экономика достигнет в 2030-х гг. в период расцвета Интегрального мирохозяйственного уклада (теория МХУ также разработана академиком С.Ю. Глазьевым).
Но я никак не могу согласиться с другим выводом автора, что лидерами этого рывка будут три великие державы: США, Китай и Россия, которые «поделят «новый» мир в XXI веке». Видимо, автор этой статьи абсолютно не знаком с расчетами российских и иностранных специалистов, которые показывают, какой экономической мощью будут обладать те или иные государства мирового сообщества в ближайшие десятилетия, и останутся ли лидерами те, кто ими являются в настоящее время.
Наш с вами соотечественник, прекрасный экономист, заместитель главного редактора журнала «Однако» Андрей Кобяков сделал расчеты, используя методологию Ангуса Мэддисона (умер в 2010 году), рассчитавшего мировой валовый продукт и вклад в него отдельных стран, начиная с 1 года нашей эры и до 2000-х гг.
Согласно этим расчетам, в 2030 году мировую экономику будут возглавлять четыре центра экономической мощи — это Китай, Северная Америка, основой которой являются США, Европа и Индия, к которым могут присоединиться и страны Латинской Америки, если им удастся объединиться в экономический союз по типу ЕС или ЕАЭС.
Что же касается России, то ее 2,8% доли в мировом ВВП — слишком мизерная величина, чтобы составить конкуренцию Китаю или другим лидерам экономического развития, даже в рамках ЕАЭС. С другой стороны, А. Кобяков закладывал для РФ более высокие цифры ее развития (4−5% в год), которые абсолютно недостижимы при нынешнем правительстве и ЦБ. Реально Россию ожидает длительная стагнация на уровне 1,5−2%, то есть в рамках статистической погрешности, и не более 2% МВП, пока не произойдет одно из двух. Или президенту Путину надоест эта стагнация, и он уберет тех, кто является тормозом экономического развития РФ. Или российскому народу надоест правительство, которое не может обеспечить стране ускоренный рост экономики, а народу рост его благосостояния.
Либералы этого сделать просто не в состоянии, при их правлении повсеместно благосостояние народа снижалось, зато резко возрастал уровень неравенства во всех странах, где проводилась либеральные экономические реформы (типа повышения пенсионного возраста), что убедительно показал в своих исследованиях Т. Пикетти. Кстати, в последних своих исследованиях по России Т. Пикетти очень прозрачно намекает, что сейчас в РФ уровень неравенства выше, чем он был в преддверии революции 1917 года. С разрешения авторов это исследование было нами переведено на русский язык и размещено на сайте нашего Центра, где любой желающий может познакомиться с этим исследованием, там интереснейшие графики и таблицы.
Исходя из расчетов А. Кобякова, можно сделать уверенный вывод, что возврат к Pах Americana абсолютно невозможен: обладая двукратным превосходством в экономической мощи Китай никогда не пойдет на союз с США, тем более, что США будут всегда настаивать на своем лидерстве, так как их еще очень долго будут беспокоить «фантомные воспоминания» о былом имперском величии. С другой стороны, и лидерства одной страны (в данном случае КНР) никто не допустит — в мире будет несколько центров экономической мощи, поэтому будущее за полицентричным мировым порядком.
Но возникает вопрос — по какому принципу будет сформирован этот новый полицентричный мировой порядок? И тут нам на помощь приходят исследования американского ученого С. Хантингтона и российских ученых Ю.В. Яковца, Б.Н. Кузыка, А.И. Агеева. После развала СССР и ухода с политической арены социалистического блока С. Хантингтон выдвинул гипотезу, что на смену идеологической борьбы двух систем придет столкновение цивилизаций. И он оказался абсолютно прав: то, что мы видим в настоящее время, иначе, кроме как столкновение цивилизаций, назвать никак нельзя. Страны Востока сталкиваются со странами Запада, Север воюет с Югом, мусульмане выступают против западных ценностей, которые разрушают основы христианства, и так далее.
Поэтому главной политической проблемой на ближайшие десятилетия станет проблема, как перевести столкновение цивилизаций хотя бы в их диалог, а потом и в партнерство цивилизаций, над которым работают ученые во главе с Ю.В. Яковцом и А.А. Акаевым, выпускающие электронный журнал «Партнерство цивилизаций».
В рамках Американского СЦНК или Pax Americana сформировалось ядро стран во главе с США — G7 или «Большая семерка», которые и определяли всё политическое и экономическое развитие мировой экономики в конце ХХ века. Кризис 2008 года показал, что Pax Americana становится уже достоянием истории, и на смену G7 пришли G20. Центр мировой экономики постепенно смещается с Запада на Восток: в Азию и другие развивающиеся страны. Поэтому не случайно в рамках G20 сформировались два полюса: страны G7 и их союзники и страны БРИКС и их союзники, причем они поделились почти пополам: 11 и 9 стран.
А теперь посмотрим, что собою представляет G7 и БРИКС с цивилизационной точки зрения. G7 представлена тремя локальными цивилизациями: англосаксонской, европейской и японской (это самостоятельная цивилизация), БРИКС представлены пятью цивилизациями: латиноамериканской, евразийской, индийской, китайской, африканской. В этих двух объединениях из больших цивилизаций неохваченными остаются только две цивилизации: мусульманская (более 1 млрд человек) и тюркская (примерно 160 млн человек). Причем наиболее крупные страны этих цивилизаций уже высказали желание вступить в БРИКС — это Индонезия и Турция. В тоже время и в рамках G7 происходит раскол по цивилизационной линии. Британия, представляющая англосаксонскую цивилизацию, вышла из ЕС и дрейфует в направлении США.
Таким образом, у нас неизбежно оформляются союзы, объединяющие разные цивилизации, но если население таких цивилизаций, как Китай и Индия, насчитывают по полтора миллиарда человек, мусульманская — более 1 млрд человек, а англосаксонская, европейская, латиноамериканская и африканская — примерно по полмиллиарда, то японская, тюркская и евразийская насчитывают от 120 до 160 миллионов человек. Поэтому было бы целесообразно трем малым цивилизациям объединиться в Союз евразийских цивилизаций, который представляли бы Россия, Турция и Япония, к которой могли бы примкнуть обе Кореи и страны Центральной Азии и т.д., и в целом они могли бы объединить население более 1,5 млрд человек.
Именно в этом направлении проводит свою политику в последнее время президент В.В. Путин, налаживая тесные дружеские контакты с Турцией и Японией, в том числе и личностные с руководителями этих стран. Этот цивилизационный союз объединил бы население в полмиллиарда человек и стал бы равновеликим другим цивилизациям. Наши предложения по этому поводу были подробно изложены в журнале «История и современность» в совместной с профессором В.И. Пантиным статье «От столкновения к партнерству цивилизаций: новое мироустройство и проблема реформирования ООН». Тогда у нас получается, что современно мироустройство будет представлено семью цивилизациями и одним цивилизационным союзом.
В китайской философии существует символ гармонии — священный восьмиугольник Багуа, который состоит из восьми триграмм, соответствующих восьми частям света (север, юг, восток, запад, северо-восток, северо-запад, юго-восток, юго-запад). Согласно китайской философии, восемь триграмм Багуа представляют собой формулу исходного космогенеза и символ гармонии, представляющие фундаментальные принципы бытия. Удивительно, но эти символы китайской философии и космологии вполне соответствуют современной цивилизационной картине мира. Поэтому мы предлагаем взять его за основу будущего мироустройства, чтобы добиться мира и гармоничного развития в рамках священного восьмиугольника Багуа, организовав Совет Безопасности ООН на его принципах.
Тогда восемь крупнейших стран — представителей десяти основных мировых цивилизаций станут постоянными представителями СБ ООН с правом «вето», а по два представителя от других цивилизаций будут также постоянными представителями СБ ООН, но без права «вето». Подобная организация СБ ООН позволит ему представлять не менее трети населения Земли, а более трех четвертей,
Александр Айвазов — директор Центра международных исследований экономических циклов Дж. Арриги и Н. Кондратьева