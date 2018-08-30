На Украине пока не будут трогать оставшиеся русские школы — министр

Киев, , 19:17 — REGNUM Русские школы на Украине не будут закрыты в качестве зеркального ответа на «репрессии» России против украиноязычного населения Крыма, заявила министр образования и науки Укрины Лилия Гриневич 29 августа на брифинге, сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

"Мы не являемся агрессором, мы не являемся оккупантами и уважаем другие национальные меньшинства», — считает Гриневич.

Она также отметила, что русское «национальное меньшинство» на Украине обладает теми же правами, что и все остальные меньшинства.

Позиция чиновницы вызвала бурную реакцию украинского политика, экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион:

«Это не министр образования. Это коллаборантка и основной инструмент в руках власти для денационализации образования и науки», — написала Фарион на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, в конце июня 2018 года Лилия Гриневич заявила, что насильственная украинизация, проводимая киевским режимом, больше всего затронет именно русских детей. Если в школах для национальных меньшинств доля украинского языка будет составлять 60%, то для русских процент украинского языка будет повышен до 80%.

Читайте также: Украинизация ударит, прежде всего, по русским детям — министр образования