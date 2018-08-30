Эксперт: перспективы сотрудничества Узбекистана с ЕС очень туманны

Ташкент, , 19:15 — REGNUM В Евросоюзе могут рассматривать Узбекистан как рынок сбыта устаревших технологий, заявил 30 августа руководитель аналитической группы «Центральная Евразия» Владимир Парамонов в интервью изданию «Подробно.uz».

По словам эксперта, в странах ЕС пока не проявляют интерес к сотрудничеству по важным для Узбекистана вопросам. Парамонов считает, что приоритетной страной в ЕС для Узбекистана является не Франция. Париж также рассматривает Ташкент не как приоритетного партнера.

Эксперт прокомментировал предстоящий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию, которая станет первой страной ЕС, которую посетит глава государства. Парамонов считает, что визит будет носить ознакомительный характер.

«Перспективы именно глубоких форм сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом, как и между Узбекистаном и Францией, на мой взгляд, все еще очень и очень туманны», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года Шавкат Мирзиёев посетит Францию. Целью визита является развитие экономических отношений между странами.

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