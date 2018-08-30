Экс-президент Армении Саргсян может стать фигурантом дела о мошенничестве

Ереван, , 19:10 — REGNUM В рамках уголовного дела по факту хищения в особо крупных размерах путем мошенничества акций ОАО банка «Кредит Ереван» и ООО «Лев Марсед», расследуемого в главном следственном управлении по расследованию особо важных дел следственного комитета Армении, получены фактические данные о превышении должностных полномочий высокопоставленными чиновниками исполнительной власти, а также о совершении других преступлений.

Как сообщает пресс-служба СК Армении, уголовное дело по факту хищения акций ОАО банка «Кредит Ереван» и ООО «Лев Марсед» было возбуждено еще 27-го июля 2009 года по пункту 1-му части 3-й статьи 178-й (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) УК Армениии.

2-го ноября 2009 года было принято решение о привлечении Левона Маркоса в качестве обвиняемого. В его отношении в качестве меры пресечения был избран арест, он был объявлен в розыск. 23-го ноября 2009 года производство по уголовному делу было приостановлено.

По решению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство по данному уголовному делу, 18-го мая 2018 года арест в качестве меры пресечения в отношении Левона Маркоса был снят, приостановленное производство по уголовному делу было возобновлено. Ведение предварительного следствия было поручено главному следственному управлению по расследованию особо важных дел СК Армении.

19-го июля 2018 года Левон Маркос добровольно явился в следственный орган, ему было предъявлено обвинение по пункту 1-му части 3-й статьи 178-й УК. Он был допрошен.

В результате проведенных следственных действий были получены новые фактические данные о реальных обстоятельствах приобретения Левоном Маркосом акций банка «Кредит Ереван», а также о реализации инвестиций в банке и принадлежащих последнему заводах.

В частности, Левон Маркос дал показания о том, что приобрел банк на основании предложения, сделанного высокопоставленным чиновником Армении. При этом до заключения сделки от него было скрыто реальное финансовое состояние банка и факт неплатежеспособности.

Более того, после того, как было выяснено и озвучено реальное финансовое состояние банка, от Левона Маркоса потребовали передать часть принадлежащей банку «Кредит Ереван» недвижимости высокопоставленному чиновнику, но Маркос отклонил данное предложение.

После этого в его отношении было начато незаконного уголовное преследование, он был объявлен в розыск для предотвращения его возвращения в Армению. Позже он узнал, что его сотрудников уволили из банка, а сам банк и ряд принадлежащей ему в Армении недвижимости — Ереванский станкостроительный завод им. Дзержинского и три рынка — без его ведома были отчуждены при неизвестных обстоятельствах.

Кроме того, согласно бизнесмену, без его ведома было приостановлено его право владения Капанским медно-молибденовым комбинатом.

Правоохранительные органы России отклонили требование правоохранительных структур Армении об его экстрадиции в страну в рамках незаконно возбужденного уголовного дела, после чего это уголовное дело из Армении было направлено в Россию. Там было проведено предварительное расследование, в ходе которого была доказана его невиновность. Производство по уголовного делу было приостановлено.

«В данных, полученных в рамках расследуемого в главном следственном управлении по расследованию особо важных дел СК, в числе лиц, причастных к отчуждению имущества бизнесмена без его ведома и лишения его собственности, указывается также высокопоставленный чиновник Армении Серж Саргсян», — отмечается в сообщении СК Армении.

С учетом того, что расследование по преступлениям, связанным с должностным положением руководящих сотрудников исполнительной и законодательной власти или с совершенными ими преступлениями, ведется следователями Специальной следственной службы, данные, полученные в ходе расследования, направлены в генеральную прокуратуру для передачи в Специальную следственную службу.