Трамп опроверг причастность дочери и зятя к увольнению Макгана

Вашингтон, , 19:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о причастности своей дочери и зятя к увольнению советника Белого дома Дона Макгана — 30 августа американский президент написал об этом гневный пост на своем Twitter-канале.

«Иванка Трамп и Джаред Кушнер НИЧЕГО не делали для так называемого «выталкивания» Дона Макгана. Fake News, это неправда! Они любят изображать хаос в Белом доме, хотя знают, что хаоса не существует», — заявил Трамп в «Твиттере».

В другом «твите» американский президент пояснил, что ему «нравился» Макган, однако «он не был ответственным за то, что я не увольнял Боба Мюллера или Джеффа Сешнса».

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