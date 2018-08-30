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Трамп опроверг причастность дочери и зятя к увольнению Макгана

Политика

«Fake News, это неправда!»

Трамп опроверг причастность дочери и зятя к увольнению Макгана
U.S. Air Force Staff Sgt. Marianique Santos
Иванка Трамп

Вашингтон, 30 августа 2018, 19:13 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о причастности своей дочери и зятя к увольнению советника Белого дома Дона Макгана — 30 августа американский президент написал об этом гневный пост на своем Twitter-канале.

«Иванка Трамп и Джаред Кушнер НИЧЕГО не делали для так называемого «выталкивания» Дона Макгана. Fake News, это неправда! Они любят изображать хаос в Белом доме, хотя знают, что хаоса не существует», — заявил Трамп в «Твиттере».

В другом «твите» американский президент пояснил, что ему «нравился» Макган, однако «он не был ответственным за то, что я не увольнял Боба Мюллера или Джеффа Сешнса».

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